Má za sebou třetí operaci. České zpěvačce se kvůli chronickému zánětu deformuje oko

Zpěvačka Elis Mraz je po třetí operaci očí. Zpěvačce se začalo levé horní víčko deformovat, každé oko měla jiné. Za sebou měla dvě operace a stále to nestačilo. "Mám chronický zánět očních víček, zřejmě způsobený psychikou, stále se to vrací," řekla Super.cz Elis.

Ta nyní věří, že snad už další zákrok potřeba nebude. "Jsem po třetí operaci. Ještě to ale bude dlouhé. Před poslední operací mi řekli, že každé oko bude jiné. Ale srovnalo se to více, je to lepší, uvidíme, jak to bude dál. Pořád doufám, že znovu nebudu muset pod kudlu," věří zpěvačka.

"Doufám, že to nyní bylo naposledy. Už bych pod kudlu jít nechtěla. Snad to půjde řešit jinou cestou. Alternativní například," vysvětluje.

Elis jako ostatní umělci přišla kvůli koronaviru o práci. Jinou profesi jako řada jejích kolegů ale dělat nemusela. "Zrušilo se mi toho hodně. Tím, že dělám dětské pořady pro televizi, práci mám. Mám z čeho žít. Kdybych toto neměla, musela bych okouknout jiné práce," dodala. ■