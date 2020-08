Maminka Sharloty se bude vdávat! Jejímu nastávajícímu je 32 let, o rok míň než příteli sexy rapperky

Sharlota promluvila o svatbě své maminky. Super.cz

"Jsme crazy bláznivá rodina. Velmi se na to těším. Bude to krásný den ve společnosti super lidí. Partnerovi maminky je 32 let, je ještě o rok mladší než ten můj," řekla Super.cz Sharlota. "Předtím měla partnera, kterému bylo 22, tak jsem řekla, že je to fajn. Že se zvýšil věkový průměr," směje se.

Maminka rapperky je také pořádně potetovaná a miluje piercingy. "Maminka je víc potetovaná, je ještě větší blázen než já. Mně se to líbí. Stojí si za tím, jaká je, a to by měl dělat každý," míní Sharlota.

Sama veselku zatím nechystá. "Je kolem nás teď takový baby boom a všichni se berou, tak si to chceme ještě schovat a mít to víc v klidu," dodala rapperka. ■