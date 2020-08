Tyhle krásky od sebe dělí deset let! Věkový rozdíl by na nových fotkách Elišky Bučkové s dalšími misskami hádal málokdo

Eliška Bučková, Karolína Mališová, Karolína Kokešová a Klára Vavrušková na nových fotkách Foto: Anna Konieva

Eliška Bučková (31), Karolína Kokešová (24), Klára Vavrušková (21) a Karolína Mališová (23) nafotily společnou kampaň. Krásky jsou tvářemi vyhlášení nového ročníku České Miss. Posuďte sami, které to na nových snímcích sluší nejvíc. Boduje u vás jednatřicetiletá sexy Eliška nebo o deset let mladší éterická Klára, stále ještě úřadující Česko-Slovenská Miss 2019?

Focení probíhalo v berounském studiu White Castle, kde půvaby vítězek České Miss zachytila fotografka Anna Konieva. Modelky na focení oblékly šaty z ateliéru Poner a nutno uznat, že jim to neuvěřitelně slušelo.

"Soutěž Česká Miss mi přinesla mnoho nových zážitků a zkušeností. Poznala jsem nové lidi a získala přátele. Dívkám, které stále váhají s přihlášením, bych vzkázala, ať se toho nebojí a jdou do toho,“ uvedla Klára Vavrušková, která se umístila na bronzové příčce světové soutěže a získala tak titul Miss Earth Water 2019.

Jednoznačně s ní souhlasí i Karolína Kokešová – vítězka světové soutěže Miss Global: "Nemají co ztratit, naopak jim to může mnoho přinést. Pokud ne vítězství či umístění, tak spoustu nových příležitostí, a když budou chytré a budou vědět, jak to správně uchopit, tak dosáhnou všeho, na co pomyslí," říká Kokešová.

"Když jsem se dozvěděla, že se bude chystat kampaň na letošní rok a budu se moci stát součástí, udělalo mi to velkou radost. Protože to byla právě Česká Miss, která mi před pěti lety změnila život a já jí za to děkuji, zatím to je neskutečná jízda," usmívá se Karolína.

Díky soutěži Česká Miss nastartovala kariéru také Eliška Bučková, vítězka z roku 2008, která je zároveň ambasadorkou letošního ročníku. "Účastí v soutěži Česká Miss můj život změnil směr, otevřel se mi nový obzor a nové možnosti. Jak už to člověk uchopí, je pouze na něm, ale já si dnes díky tomuto “startu” plním svůj sen a věnuji se práci, která mě činí šťastnou. Přeji si, aby to zažily i jiné dívky a ráda jim budu oporou,“ uzavřela Eliška, která na nejprestižnější světové soutěži Miss Universe před lety vybojovala 11. místo. ■