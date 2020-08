Anna K. točila klip k písni, kterou má na svědomí spolupracovník Madonny a dalších hvězd. Video voní Amerikou

Zpěvačka točila klip k písni Na malou chvíli. Super.cz

„Myslím, že je to bomba, povedla se nám úžasná píseň. Je o nás a o životě, který žijeme téměř všichni, co jsme tolik let bok po boku s jedním partnerem. Je to dar,” říká Anna K.

Song vznikal v tandemu s jejím životním partnerem Tomášem Varteckým, zvuk míchal držitel pěti Grammy Chris Lord-Alge, známý spoluprací s kapelou Green Day nebo Madonnou (61). Kytarovými party přispěl sólový kytarista Bon Jovi Phil X. „Neptejte se mě, jak se to povedlo, ale je to tak. Je to jako sen, a ani nevím, jak se to stalo,“ s nadšením uvedla Anna K.

Z toho důvodu se zpěvačka a její tým snažili naznačit v klipu kalifornskou náladu. „Chtěli jsme navodit takový americký feeling, s východem i západem sluncem,“ uvedla zpěvačka, která musela kvůli počasí celé natáčení dvakrát přesunout. „Bylo to dost náročné a stresující,“ svěřila.

Píseň už začala rotovat v rádiích, z čehož má Anna K. velkou radost. Dostat se s novinkami do éteru podle ní není jednoduché. „Je to taková píseň, že se v ní každý najde,“ míní. ■