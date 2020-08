Na období v karanténě nevzpomíná Anna K. vůbec ráda: Bylo to jako v apokalypse

Jak zvládala Anna K. náročné období v karanténě? Super.cz

„Byla jsem dost vyděšená, ostatně asi jako zbytek planety. Tím, že jsem onkologický pacient, tak jsem hodně poslouchala názory odborníků. Snažila jsem se na sebe dbát a být izolovaná. Byla jsem stále sama se psem v lese, ale bylo to ostrý,“ vzpomíná Anna K., která je velmi kontaktní člověk a v období vrcholící pandemie jí chyběl běžný kontakt s přáteli a rodinou. „Bylo to jako v apokalypse,“ vzpomíná.

Zpěvačka těžce nese, že se zrušila většina jejich vystoupení s kapelou. „Měli jsme náročný minulý rok, a tak jsem dala lidem z kapely na začátku roku volno s tím, že začneme od dubna hodně intenzivně hrát. Jelikož jsme měli volno od ledna, tak už půl roku nehrajeme. Všechny letní akce až do podzimu byly zrušené. To bylo hodně temné. Pak jsme začali vymýšlet, co dělat dál. Přemýšleli jsme o tom hrát pro menší skupiny lidí, což mi vůbec nevadí,“ krčí rameny zpěvačka a jedním dechem dodává: „Měla jsem hrát na festivalech Hrady, což padlo. To všechno padlo a jsme z toho hodně smutní.“

Anna K. doufá, že nakonec proběhne její akustické turné, které by se letos mělo konat už pošesté. „My to milujeme a mají to rádi i naši fanoušci. Ty decentní koncerty jsou na sezení v divadlech a na jiných krásných místech. Doufám, že se to nezruší a že se něco nestane. Věřím, že se lidé chtějí bavit i v horších dobách,“ uvedla.

Se svými fanoušky by Anna K. letos ráda oslavila jeden důležitý moment své kariéry. Přesně před dvaceti lety totiž získala svoji první cenu Anděl za zpěvačku roku a zároveň si odnesla i další sošku za titulní píseň z alba Nebe. Oceňovanou nahrávku, ze které pocházejí další singly jako Nelítám nízko, Chvíli nad vodou nebo Vzácnej den nyní zpěvačka připomene na letních koncertech. Po dlouhé době do repertoáru zařadí skladby z průlomové desky, které na jejích koncertech běžně nezaznívají. „Fanoušci budou mít jedinečnou možnost poslechnout si unikátní set, který se nebude opakovat,“ láká své fanoušky Anna K. ■