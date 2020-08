Marek Ztracený na koncertě zasnoubil nic netušící pár. Podívejte se, jak neplánovaná žádost o ruku proběhla

Marek Ztracený na koncertě zasnoubil nic netušící pár. Video: Archiv M. Ztraceného

Šli si na koncert užít dobrou hudbu a vrátili se jako snoubenci. To je případ Lukáše a Petry, kteří na sobotní vystoupení Marka Ztraceného (35) nikdy nezapomenou.

Žádosti o možnost na pódiu pokleknout před partnerkou, chodí Markovi Ztracenému pravidelně. Před pražským koncertem v rámci akce Letokruh 2020 ale nikdo nenapsal. A tak se zpěvák rozhodl, že koupí prstýnek a prostě se zeptá, jestli náhodou nemá v publiku nějaký zamilovaný pár. A měl.

Když se Lukáš přihlásil, Marek vytáhl prstýnek a šel za ním do publika. Proběhlo seznámení, následně Marek předal prstýnek a Lukáš před svou přítelkyní poklekl. Když odpověděla „ano“, začal Marek i publikum zpívat píseň To se mi líbí. „Snad jsme byli u začátku něčeho výjimečného,“ věří zpěvák.

ČTĚTE TAKÉ: Marek Ztracený požádal svou přítelkyni o ruku před vyprodanou halou

Marek nemohl vybrat lépe. Lukáš a Petra jsou spolu 12 let, a Markova hudba se prolíná celým jejich vztahem. „Patří ti velké díky za úžasnou atmostéru, zážitek na celý život, spojení dvou životů a za to, že nás takhle provázíš a ukazuješ naši společnou cestu, aniž bys to věděl. Moc děkujeme,“ napsal mu později Lukáš na Instagramu. ■