Vojta Kotek přišel po nehodě o roli. V novém filmu ho nahradí hvězda Modrého kódu

Vojta Kotek (vlevo) na čtené zkoušce filmu Známi Neznámi. Foto: Stanislava Topoľská

„Podařilo se nám nemožné. Dva dny před natáčením celovečerního filmu přeobsadit jednu z hlavních postav tak, aby to nemělo negativní vliv na samotný film, je úloha nesmírně náročná. A nejde jen o předělání kostýmů a naučení textů, kterých je v naší konverzační komedii opravdu požehnaně. Největším oříškem bylo najít herce, který ke kolegům zapadne herecky, energeticky, vizuálně, a ještě má celý srpen čas na natáčení,“ uvedla producentka filmu Wanda Adamík Hrycová.

„Nám se to chválabohu podařilo a tímto veřejně děkuji Tomáši Měcháčkovi, že nám zachránil krk, a jeho ženě, že nám ho pustila, i když jsme jí pokazili prázdniny,“ dodala.

V komedii se vedle Měcháčka objeví i další čeští herci jako Martin Hofmann, Klára Issová nebo Anna Kadeřávková, ze slovenských pak mj. Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír či Petra Polnišová, která je také koproducentkou filmu.

„Nesmírně nás mrzí, co se Vojtovi stalo. My sice přijdeme o skvělého herce, ale důležité je, že je v pořádku a oddychli jsme si, že jeho nehoda nebude mít žádné trvalé následky. Teď se hlavně potřebuje dát do kupy a my musíme jít dál. Určitě nám bude chybět, byla s ním velká zábava a je to velmi milý člověk. Zdraví je však na prvním místě,“ uvedla Polnišová.

Režie adaptace filmu Naprostí cizinci (rež. Paolo Genovese) se ujala Zuzana Marianková, pro niž půjde o debut. „Věřím, že to bude úspěšný start její velké filmové kariéry,“ dodala Adamík Hrycová. Premiéra je naplánovaná na 26. listopadu. ■