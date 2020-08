Po týdnech odluky má Veronika Žilková manžela doma: Jenže do Izraele se s ním vrátit nemůže

Veronika Žilková Super.cz

Přestože se nejdříve obávala, že svého muže neuvidí i řadu měsíců, situace se zlepšila. A i přesto, že do Izraele nyní herečka nemůže, si užívá léto se svým mužem. „Já v tuto chvíli jet do Izraele nemohu, protože do 1. září je Izrael vůči turistům zavřený. Manžel je teď tady na dovolené, takže jsem moc ráda, že se 14 dnů uvidíme. Pojedeme spolu na zámek Plumlov, kde já teď organizuji v srpnu divadelní festival,“ svěřila se Super.cz herečka.

Před svým odjezdem stihla ještě natočit devítidílný dokument o Izraeli s názvem Křížem krážem Izraelem, který na podzim odvysílá Česká televize. „Po Izraeli se mi stýská velmi a moc se těším, až se otevřou hranice a budu tam moct zase jet,“ svěřila se Žilková, která s kamerami projela celou zemi. Cestovat tam nyní může už jen jako turista.

„Ukončila jsem svůj status rodinného příslušníka doprovázejícího státního zaměstnance vyslaného do zahraničí, tak jsem se do teď jmenovala. Už budu zase česká herečka. Začínám natáčet, hrát v divadle a teď organizuji ten festival,“ prozradila Žilková s tím, že odloučení od rodiny nebo od manžela zvládá díky sociálním sítím. „Já jsem byla téměř dva roky odloučená od své rodiny, od svých dětí a své matky a díky sociálním sítím jsem ani neměla pocit odloučení. Někdy jsem dělala i domácí úkoly s Kryšpínem přes Skype. Teď tam zůstal s manželem pes, tak on mi zase točí videa, jak spolu chodí ven. Nazvala jsem to, že můj manžel je teď na vojně,“ dodala závěrem. ■