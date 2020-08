Seriálový herec (64) si užívá léto u bazénu na chalupě. Promluvil o tom, jak zhubnul 35 kilo

Mojmír Maděrič hraje v divadle a relaxuje na chalupě. Video: Herminapress

„Že bych jen chytal lelky, tak to ani náhodu, jarního karanténního nicnedělání bylo ažaž, a tak teď pilně hraji, hlavně na letních pražských scénách, a aby se mi nezkrátily žíly, natáčím ještě na Primě seriál Sestřičky, takže práce je, zaplať bůh, dost,“ popisuje „Mojda“ své současné prázdninové dny.

„A když zrovna nehraji, tak se podívejte na ty latifundie za barákem, o které je potřeba se starat,“ pokračuje populární herec. „Tedy abych nepřeháněl, já mám na starosti sekání trávy, což mě baví i proto, že jenom sedím a práci za mě odvádí sekací traktůrek; pak samozřejmě starost o bazén, máme dva psy a sem tam něco porouchaného na baráku. Tedy decentně. Na nějaké složitější práce si najímám odborníky. Ty vždy seženu tady v místní hospodě,“ směje se herec.

Mojmír Maděrič se před osmi lety jen tak tak „vylízal“ z prekérní zdravotní lapálie, která ho ohrožovala na životě.

„Hele, nic se nemá podceňovat. Na to už jsem přišel. O tom, co se tehdy stalo, se napsaly stohy stránek, ale jen pro připomenutí, vypadalo to na celkovou sepsi těla. No, mám to za sebou. Ze 115 kg jsem zhubnul na 80 kg a je mi fajn. Nejsem žádný hypochondr, ale od té doby si na sebe dávám pozor,“ uzavřel herec. ■