Petr Janda provdal dceru Elišku. Hezčí svatbu jsem v životě neviděl, řekl dojatě

Petr Janda provdal dceru Elišku, kterou má z manželství s reportérkou Martinou Jandovou.

„Byla opravdu unikátní, byla úžasná, v hotelu na Vysočině, který byl na samotě, takže to bylo čistě pro naši společnost, pro rodinu a kamarády. Bylo tam zhruba 70 lidí,“ svěřil Janda s tím, že hosté si pochutnali na francouzské kuchyni i vínech.

Petr Janda uspořádal po uvolnění opatření mejdan.



„Pak se hrálo, vystoupila kapela se zpěvačkou, pak hrála Marta s kapelou a pak jsem hrál já sám. Nakonec byla diskotéka a tancovalo se do půl třetí do rána. A byl i nádherný ohňostroj,“ popsal otec nevěsty svatební veselí.

„Eliška byla hodně dojatá. A já jí pak vyprávěl, že když se narodila, bylo mi 50 let a že jsem jí říkal, že bych ji chtěl odvést aspoň k maturitě, a to že se mi povedlo. Ale že bych ji odvedl k oltáři... to jsem měl pocit, že už se toho nedožiju. Tak jsem za to šťastný, že jsem překonal limity,“ svěřil Janda.

Dceři samozřejmě přeje, aby jí manželství vydrželo a ve vztahu s partnerem, architektem Petrem, jí to klapalo. „Elišce to neskutečně slušelo. Vypadala fakt nádherně, ona je vysoká, on je také vysoký, takže se k sobě ohromně hodili. Popřál jsem jí hezký život. Slíbil jsem jí, že jí kdykoliv se vším pomůžu, bude-li potřebovat.“

Se zetěm si Janda dobře rozumí „Požádal ji o ruku zhruba před rokem. Líbilo se mi, že přinesl irskou whiskey, takže jsme se hned skamarádili,“ smál se rocker.

Novinku má Janda i po pracovní stránce. S kapelou Olympic v říjnu pod hlavičkou Supraphonu vydají novou desku. Bude mít 11 skladeb a dle slov kapely má být „trochu jiná, než jsou posluchači zvyklí, ostřejší“. ■