Jak bydlí Tereza Bebarová? V novém pořadu pozve herečka diváky k sobě domů

Tereza Bebarová Foto: archiv Datel Union

Po úspěchu pořadu Peče celá země, který moderovala, se Bebarová rozhodla potěšit fanoušky s vlastním lifestylovým magazínem Čas na TE.BE. Ten přinese vychytávky do kuchyně, zahrady nebo dílny, ale potěší i milovníky módy, zdravého životního stylu a zabrousí do ezoteriky i duchovna.

Bebarová vše točí u sebe doma. „Jsem moc ráda, že nás s partnerem Ivanem Kotmelem napadl tenhle formát pořadu, který tu ještě nebyl. Kouzlo naší show spočívá v tom, že je určena jak pro tradičního diváka (starší generaci), tak dokáže komunikovat i s moderním, mladým člověkem, který běžnou televizi stále častěji opouští, protože s ní už nenachází společný jazyk,“ říká Tereza.

Do pořadu si přizvala na pomoc také kamaráda a známého cukráře Josefa Maršálka, se kterým se poznala právě v Peče celá země. „Pracovat s Terezkou je radost. Tam se snoubí profesionalita, humor a skvělá energie. Takhle to mám rád a vyhovuje mi to a musím říct, že u dílů, které jsme už natočili, jsme si užili spoustu legrace, ale také jsme vyrobili kilogramy skvělých zákusků a pečiva. Diváci sami uvidí, jak se dílo dařilo," řekl Maršálek.

Nový pořad bude vysílán na YouTube nebo na stanicích Hobby TV, Mňam TV nebo TV Praha. ■