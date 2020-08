Místo moře tráví léto u českého rybníka: Čerešňáková by si i letos mohla troufnout na miss bikiny!

Eva Čerešňáková Foto: archiv E. Čerešňákové

Modelka a moderátorka, která se v roce 2007 stala I. českou vicemiss, si užívá léto tak, jak ho zná z dob svého dětství. Koupe se doma u českého rybníku. „Léto po Česku. Povím vám, ta víkendová cesta byla neskutečně zábavná. Nevím, jestli mi to víc připomínalo návrat do dětství, nebo retro,“ svěřila se Eva, která vyrazila za koupáním k Máchovu jezeru.

Výlet k jedné z největších vodních ploch u nás si plánovala již několik let, poprvé se na místo podívala až letos. „Takže už mohu říct, že konečně znám i to proslulé místo, které inspirovalo K. H. Máchu k jeho velkolepé literární tvorbě,“ dodala Čerešňáková, která předvedla také svou postavu v plavkách. A nutno říct, že i letos by si s přehledem mohla troufnout na miss bikiny.

Díky sportu, a to především tenisu, má někdejší vítězka soutěže krásy stále štíhlou figuru. V pruhovaných bikinách to Evě slušelo, a přestože přiznala, že přelidněná místa u vody nemá příliš ráda, ostatní návštěvníci rybníka si její přítomnost museli užívat. ■