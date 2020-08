Za kila navíc se už stydět nemusí: Česká Barbie Myslivcová hrdě prezentovala své křivky na jachtě na Jadranu

Chytala bronz v Chorvatsku. Foto: Instagram D. Myslivcové

Před čtyřmi lety by ji na focení pánského časopisu nejspíš neoslovili. Dominika Myslivcová (25) vážila o pěkných pár kilo víc. Pak se ale blogerka posedlá růžovou přestěhovala z Ostravy do Prahy, začala cvičit a upravila svůj jídelníček. Na Instagramu se nedávno pochlubila, jakou úžasnou proměnou za posledních pár let prošla.