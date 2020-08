Jasmina Alagič a Rytmus ani nepotřebují jezdit k moři. Podívejte se, jak si užívají léto doma u bazénu

Pohoda na zahradě u bazénu Foto: Instagram J. Alagič Vrbovské

Jasmina Alagič (31), Patrik Rytmus Vrbovský (43) a jejich syn Sanel sice nedávno dovolenkovali v Chorvatsku , ale léto by zvládli strávit příjemně i doma na Slovensku. Díky velké zahradě a krásnému bazénu jim zde nic nechybí.

„Náš malý vesmír,“ komentovala moderátorka nedávno zveřejněnou fotku prostřednictvím sociální sítě Instagram, na které v bazénu pózuje s manželem i synem.

Na své zahradě nedávno oslavili také synovy první narozeniny. „Chci, abys věděl, že si to nejúžasnější, co jsem si ani nedokázala vysnít. Každý, kdo se dotkne tvé přítomnosti, se usmívá. To ať ti prosím zůstane. Není nic důležitějšího, než druhým rozdávat lásku a štěstí, za tvé zdraví se modlím každý večer,“ napsala dojemné přání synovi k narozeninové fotce Jasmina Alagič. ■