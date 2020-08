Takto ho změnily dva týdny v nemocnici. Milan Peroutka se vrací do reality

Milan Peroutka Foto: Instagram M. Peroutky

„Poslední den v nemocnici, a zároveň první střet s tím naším uspěchaným normálem. Mám náladu, jako bych se vrátil po dvou týdnech z tábora do reality. Rozumíte tomu pocitu? A ještě teda můj domov je taky dobrá provokace - dva schody na záchod, dva do obejváku. Musím to brát pozitivně, bydlím v rehabilitačním ráji,“ žertoval Peroutka.

Ten ale nehodlá lelkovat a vrhá se do práce. Čeká ho natáčení televizního pořadu a nového klipu, kde už chce vystoupit bez berlí. A v pondělí už se také vrátil na obrazovky do Snídaně s Novou. ■