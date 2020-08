7 slavných propagátorek kojení: Tyhle matky se nebojí napojit z prsu své děti i na veřejnosti

Slavné zastánkyně základní lidské potřeby. Foto: Instagram N. Moravcové

Mezinárodní fond UNICEF proto vyhlásil první srpnový týden jako „mezinárodním týdnem kojení“. Hlavním smyslem bylo docílit toho, aby se o tomto tématu více mluvilo a odstranila se některé předsudky.

Bez ohledu na vyhlášení tohoto týdne, rozvádějí známé tváře často na toto téma. Přistihnou je s přivinutým dítětem u prsu fotografové, a nebo snímky při kojení svých dětí zveřejňují na sociálních sítích.

„Už rok tu s váma sdílím všechny (ne)možný mateřský "záležitosti". A když už jsme tady k sobě tak otevřený, tak dávám vědět, jak to teda vlastně pokračuje. Ano, takový "kozí příběh“, napsala k nedávno zveřejněné fotce Nikol Moravcová (33).

„Vždycky budou existovat matky, které budou tvrdit, že si to má dělat každá po svém, že je v pohodě odstavit brzo, a proti nim vždycky budou ty kojný, co z nich to mlíko stříká, které vàm budou vysvětlovat, že je to dobrý na mozek, že si to dítě rovná věci v hlavě, co se naučilo. Mimochodem, věděli jste, že na EEG zápisu se pozná, kdy přesně se dítě při snímání kojilo, jako nevysvětlitelná linka hlubokého klidu? Kojení je totiž blaho. A je dobrý na mozek,“ komentovala svou fotku při kojení Marie Doležalová (33).

Pro Kristýnu Leicthovou (34) je význam kojení také velmi důležitý. „Za sebe musím říct, ze přestat kojit byl pro mě daleko větší psychický zásah, než celé těhotenství a šestinedělí dohromady! Ale co nadělám, miminko si samo řekne, co je pro něj nejlepší. A tak se Dorotka asi před týdnem rozhodla, že tudy už jist nebude a že jí ty krásný chvilky napojení a napájení už stačily a teď musí objevovat nové. V praxi to vypadalo tak, že mě proste odstrčila, začala se smát a kroutit bradavkou, jako by ladila na jinou frekvenci,“ napsala otevřeně herečka.

Snímek při krmení své první dcery z prsu zveřejnila i Lenka Zahradnická. „Kojím, kojila jsem a budu kojit, dokud to bude třeba a půjde to. A slovní zásoba se taky třeba někdy obnoví a nebude to vypadat, že hraju aktivity sama se sebou,“ uvedla s humorem.

