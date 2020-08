První společné foto Kadeřábkových z porodnice: Krásná maminka zdůvodnila, proč zvolila netradiční jméno pro dceru

Rodiče vybrali zvláštní jméno s velkým předstihem. Foto: Instagram T. Kadeřábkové

„Vím, že pro někoho je jméno Elva nezvyklé a moc si proto vážím Vašich hezkých komentářů. Elva je skandinávského původu, je to tedy jméno cizí, nicméně pro mě byla priorita, aby se česky četlo, a aby česky znělo. Poprvé jsem ho slyšela tři roky zpátky, kdy jsem si říkala, že jestli jednou budeme mít ještě holčičku, tak se bude jmenovat Elva," svěřila se modelka, která má již druhou dcerku se svým mužem, fotbalistou Pavlem Kadeřábkem.

„Není to tedy žádný náš výmysl, je to jméno, které existuje a je mi naprosto jasné, že se nebude líbit všem. Každý jsme jiný a každému z nás se líbí něco jiného. Navíc jméno není to, co určuje jeho charakter. Nicméně nám se jméno Elva líbí. Je to jako lvice Elva. A minimálně hlas jako lvice naše Elva má,“ zdůvodňovala svůj výběr držitelka titulu Česká Miss 2012, která zjevně cítila slovní spojitost s lvicí Elsou, hrdinkou knihy spisovatelky Joy Adamsonové.

Při komentáři k nově zveřejněné fotce s dcerou a manželem Tereza uvedla: „Děkujeme také za krásné gratulace. Jsme nejšťastnější, že si Elvinka vybrala právě nás a vstoupila nám do života,“ naspala Tereza Kadeřábková. ■