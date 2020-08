Dva měsíce po plastice se pochlubila novými ňadry. Miss Kubíčková zhubla dvanáct kilo a musela pod kudlu

Kristýna Kubíčková Foto: archiv K. Kubíčkové/Motiva

"Žádný koule to nejsou. Tvar jsem zvolila kapkovitý, implantát má 230 mililitrů," řekla Super.cz Kubíčková, která se k plastice prsou rozhodla i z důvodu, že výrazně zhubla.

"V průběhu minulého roku jsem docela dost přibrala a letos jsem zase všechno zhubla. Podepsalo se to na prsou. Mám dole 12 kilo, a tak je jasné, že se to muselo projevit. To byl hlavní důvod," dodala přítelkyně zpěváka Vojty Drahokoupila (24) ■