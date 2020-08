Výročí oslavili Barošovi v řeckém ráji milionářů: Sexy těla v plavkách i dekadentní zábava u slavného řezníka

Dovolenou si užívají ve velkém stylu. Foto: Instagram T. Barošové

Patnáctileté výročí vztahu a jedenácté výročí svatby rozhodli Milan Baroš (38) a Tereza Barošová (38) oslavit ve velkém. Hvězdný pár odjel životní milník oslavit na řecký ostrov Mykonos. Do ráje boháčů je pochopitelně nedoprovázeli jejich synové Patrik a Matteo. Jinak by to přece nebyla ta pravá romantika.