V módě je profík, ale dokáže kuchtík z MasterChefa uvařit kvalitní jídlo i pro širokou masu lidí?

„Pro nás soutěžící je to jen dobře, že se to protahuje. Je to pro nás velmi dobrá reklama, že jsme stále na obrazovkách,“ uvedl Pavel a zároveň přiznal: „Celkově je to velmi náročné.“

Nebojí se, že ho lidé budou vnímat víc jako kuchaře a nikoli jako designéra, což je jeho hlavní profese?

„Trošku jsem se toho bál. Chci si ale plnit sny. Módu umím dělat na profesionální úrovni. Vaření byla zase moje vášeň. Chtěl jsem si splnit dětský sen. Vaření s módou ale přece jen souvisí, protože tam hraje důležitou roli estetika,“ říká Pavel a jedním dechem dodává: „Nemyslím si, že by mě začali lidé pasovat do role kuchaře. Uvidíme, jestli kuchařinu rozvinu, nebo to byl jen výstřel do tmy.“

Berky vede vlastní značku a zároveň se stal hlavním designérem třicet let působící značky E.daniely. Do toho se realizuje jako kuchař na farmářských trzích. Bude chtít někdy otevřít i vlastní restauraci?

„Na restauraci nemám dost zkušeností. Láká mě kontakt s lidmi a myšlenka farmářských trhů, otevřeného prostoru, se mi líbila. Je to pro mě zkouška, jestli jsem vůbec schopný vařit pro desítky lidí. Jestli to bude fungovat,“ říká Pavel Berky. ■