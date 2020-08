Seriálová hvězda zažila své poprvé. Takhle to Markétě Plánkové seklo jako modelce

Markéta Plánková v roli modelky Super.cz

„Jako herečka se objevuji často v časopise, ale pro mě jako modelku je to premiéra. Jsem moc šťastná, že mě tato značka oslovila, protože se mi její móda líbí,“ svěřila se nám těsně po přehlídce hvězda seriálů První republika, Krejzovi, Ordinace v růžové zahradě 2 či kriminálky Modrdparta.

Na mole působila velmi profesionálně. Uvolněný pocit jí dodal nejspíš fakt, že nebyla jedinou amatérskou modelkou. „Jednou jsem už modelku dělala. To bylo na střední škole v Kroměříži,“ usmívá se Markéta.

„Jsem za to moc ráda. To oblečení je nosivé a je z příjemných materiálů. Mám pár kousků z jarní a letní kolekce a těším se na podzim a zimu,“ říká Markéta, která už bude vybírat kousky z kolekce, na které pracoval Pavel Berky, známý z kuchařské show MasterChef. „Spolupráce s Pavlem je báječná. On je skvělý člověk,“ uzavřela Markéta Plánková. ■