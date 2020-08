Nemůže si vybrat, kam pojede na dovolenou. Puhajkové dovolila Nova vycestovat jen do tří vybraných zemí

Do daleké ciziny se hned tak nepodívá. Super.cz

Také Inna Puhajková (34) byla nucena v době pandemie koronaviru změnit svůj režim. Pomalu se u ní ale všechno vrací do starých kolejí. „U mě se všechno vrací do normálu. Slýchám kolem sebe, jak lidé mluví o druhé vlně, ale já zatím nepociťuju nějakou změnu,“ říká moderátorka.

Koronavirus ovlivnil i její práci na Nově. „Momentálně je v budově podstatně méně lidí. Mně to ale nevadí, aspoň je tam větší klid. Pro mě se nic nezměnilo, upravil se režim a rozdělili jsme se do dvou skupin, aby se zamezilo míchání lidí. Jinak pracujeme dál. Až na drobné změny je to pro mě stejné,“ říká Inna.

Od svého zaměstnavatele má Inna z bezpečnostních důvodů dovoleno vycestovat jen do tří konkrétních zemí. „Dozvěděla jsem se před dvěma dny, že máme povolené jen tři země. Osobně mě ale dovolená v zahraničí neláká i s ohledem na to, že vznikají nová opatření. Pokud někam vyrazím, tak to bude možná Slovensko nebo Rakousko, která zakázané nemáme,“ říká Puhajková, která v životě ještě nebyla v Tatrách a ráda by to napravila.

Puhajkové stačí, když vyrazí na výlet do české přírody. „Pohyb potřebuju, jelikož mám práci psychicky náročnou a sedavou. Jsem zvyklá sportovat a teď člověk trávil hodně času v práci nebo doma. S přítelem jsme často vyrazili třeba jen tak na kolo. Pohyb nám chyběl,“ říká Inna Puhajková, která chodí se stejně starým fotbalistou Petrem Tlustým. ■