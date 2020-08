Vyhrála genetický jackpot: Dcera Kubelkové vystavila parádní postavičku v plavkách na pobřeží Francie

Tato fotka prý Natálku velmi baví. Foto: Instagram N. Jiráskové

Natálie se sice nestydí ukázat veřejně fotky v plavkách, sama si je vědoma svých rezerv a podle komentářů u fotek se snaží nepodléhat kultu těla. „Pojďme si trošku ukázat tu pravou realitu těl a toho, jak naše těla fungují. Přijde mi, že se teď hrozně moc ukazuje jak by vlastně “měla” žena/holka vypadat. Hubený pas, velký zadek, velký prsa, čistá pleť, žádný akné, kus ženský, žádná vychrtlina, pevná postava a samozřejmě žádná celulitida ani strie, ale takhle to nefunguje. My takhle nefungujeme, naše těla takhle nefungují, naše celulitida ani strie takhle nefungují, to všechno je svým způsobem nereálný, protože každý má jinou genetiku a jinou stavbu těla,“ komentovala své fotky pořízené v plavkách.

Nutno říct, že dcera Ivy Kubelkové tak trochu vyhrála genetický jacpot. Snímky z pláže, kterými se pochlubila, vypadají prostě fantasticky. „Ani já nejsem dokonalá jako mi spousta z vás píše. Nikdo není, karanténa na mě měla taky vliv, a furt má, a to věřím že nejsem jediná, ale nevadí mi to, a je to tak v pořádku, protože tohle je ta pravá realita, která se tady moc neukazuje ani nešíří a měla by vyjít ven na povrch alespoň z nějaké té malé části,“ dodala začínající modelka.

