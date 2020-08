Takhle tráví Khloé Kardashian karanténu: Ploché bříško vystavila v bikinách

Khloé Kardashian Profimedia.cz

Na fotce vyniklo její ploché bříško a pověstné křivky. Khloé tráví karanténu i s otcem své dcery Tristanem Thompsonem. Právě kvůli tomu, že spolu sdílí domácnost, se hojně spekuluje, že to opět dali dohromady. Khloé ale tvrdí, že je to hlavně kvůli dceři.

„Lidé tomu nerozumí, ale naše dítě je na prvním místě. Když to takhle máte, všechno je hned jednodušší. Založili jsme spolu rodinu, netřeba si to ztěžovat víc, než je nutné. Budeme tu spolu napořád, tak to chceme zvládnout nejlíp, jak to jde,“ řekla televizní hvězda pro časopis People.

ČTĚTE TAKÉ: 7 žhavých snímků oslavenkyně Khloé z klanu slavných sester: Z baculky se stala sexy mamina

Khloé a Tristan se rozešli loni v únoru, kdy vyšla najevo jeho nevěra. Tenkrát se měl basketbalista líbat s rodinnou přítelkyní, nebylo to ale zdaleka poprvé, co své partnerce zahnul. První zálety se provalily jen pár dní předtím, než Khloé porodila True. Tehdy mu je však Kardashian ještě odpustila, loni už nikoliv. ■