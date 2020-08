Na jevišti je opravdu ďábelská: Sexy violoncellistka vypadá ve futuristickém kostýmu jako Lara Croft

Terezie Kovalová vypadá jako sexy Lara Croft. Foto: Vivaldiano/Marek Musil

"Za ty roky účinkování v projektu Vivaldianno mě fascinuje, jakým směrem se vyvíjí. Ať už v nově nadabovaném hlasu vypraveče v podobě Pierce Brosnana, nebo v projekcích, které prošly opravdu zásadní proměnou. Třešnička na dortu jsou futuristické kostýmy," říká Terezie, již publikum uvidí například 14. srpna na letňanském výstavišti, kde v rámci Vivaldianna vystupuje.

Vedle hudby se Kovalová příležitostně věnuje modelingu. V rámci loňské podzimní edice Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku se dokonce prošla po přehlídkovém mole ve spodním prádle. „Manžel říká, ať si dělám, co chci. Prý by nemělo smysl mi něco zakazovat. Jsem toho názoru, že by to ve vztahu jen vyvolávalo problém,” svěřila se nám Terezie poté, co odchodila přehlídku Terezy Vu. ■