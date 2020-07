Dvanáctkrát trestaný manžel Nicki Minaj by chtěl být u porodu: To mu možná nevyjde kvůli domácímu vězení

Nicki Minaj s manželem Kennethem Pettym Profimedia.cz

ČTĚTE TAKÉ: Nicki Minaj je těhotná. Dítě čeká se sexuálním deviantem, který byl 12krát ve vězení

Dvanáctkrát trestaný Petty je totiž v podmínce a má zákaz cestování a domácí vězení s povolenými vycházkami pouze v určitých hodinách. Právě omezení pohybu by mu mohlo zkomplikovat cestu do porodnice. Petty tak v dokumentech, které zveřejnil Hollywood Life, požádal soudce, aby mu zmírnil podmínky trestu, aby mohl být s Nicki u porodu.

Pettyho zatkli v březnu letošního roku poté, co se s rapperkou přestěhoval do Kalifornie a opomenul se zaregistrovat jako sexuální deviant. Registrovaný je ve státě New York, kde žil předtím, Kalifornie ovšem v těchto případech vyžaduje zvláštní registraci, a to nejpozději do pěti dnů po přistěhování. Petty pobýval s Nicki v Kalifornii už od července loňského roku.

Jedním z mnoha zločinů, za které skončil ve vězení, byl v roce 1994 pokus o znásilnění 16leté dívky. Odseděl si necelé čtyři roky ve vězení a po propuštění musel být registrován jako sexuální deviant. Mimo jiné seděl i za vraždu prvního stupně.

ČTĚTE TAKÉ: Po rozvíření spekulací o těhotenství vyrazila Nicki Minaj na karneval a natřásala se v pekelně sexy kostýmu

Nicki a Kenneth zveřejnili vztah koncem roku 2018. O rok později rapperka oznámila, že se vdala. Následně ukončila kariéru s tím, že se hodlá věnovat rodině. ■