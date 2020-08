Mohl by klidně soutěžit v trenkách: Tenhle zpěvák má tak vymakanou postavu, že by mohl jít do Muže roku

Peter Pecha by mohl z fleku soutěžit v trenkách v Muži roku. Super.cz

Jedním z mála zpěváků, kteří by mohli reprezentovat i svojí vymakanou figurou, je držitel muzikálové Thálie Peter Pecha (31). Ten ostatně svoje svaly ukazuje i na jevišti, ať už to bylo v Rockym, nebo v Tarzanovi.

Vzhledem k tomu, že jsme se potkali na soustředění finalistů Muže roku, byli jsme zvědaví, zda nelituje, že to sám nevyzkoušel, dokud se vešel do věkového limitu. "Vůbec. Jsem spokojený v tom, co dělám. I když je pravda, že rolemi, které dostávám, jsem stejně jako finalisté nucen podstupovat každodenní martyrium v té posilovně," smál se.

"Ale musím říct, že mě to baví. Člověk si najede na nějaký režim a už si nedokážu představit den, kdy bych necvičil nebo nestrávil nějaký čas aktivně," míní. Novinkou v jeho repertoáru je to, že se musel začít víc věnovat i tanci, a to díky představení Cikáni jdou do nebe v Divadle Bez zábradlí, kde má hlavní roli Zobara a na jevišti jsou dost náročné choreografie.

"Naštěstí jsem absolventem Janáčkovy akademie múzických umění, kdy jsme měli čtyři roky mnoho různých tanečních drů od jazzu až po modernu, klasiku a balet, takže nějaká základní průprava tam byla. Ale opravdu dlouho jsem neměl tak tanečně náročné představení. A k tomu jsem se musel ještě naučit cikánsky," svěřil. ■