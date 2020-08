Sám ještě otcem není, ale s miminy to umí: Jiří Mádl zvládne i přebalovat

Jiří Mádl hraje s miminky ve filmu Deníček moderního fotra. Super.cz

"Umím i koupat nebo přebalovat, ale tady to zatím po mně nikdo nechtěl. Nějaké přebalování mě prý čeká, ale bude takové filmové. Ale nedávno jsem přebaloval ve filmu Hra, kde jsem měl u sebe taky pořád miminko. Asi to patří k věku herce, že vám ta mimina furt cpou do ruku," míní.

Čas na skutečnou otcovskou roli by už ostatně měl i ve skutečnosti. "Asi jo. Moji kamarádi jsou ve věku, kdy jsou většinou prvorodiči. I mezi mými spolužáky už nás moc nezbývá, těch, co nemáme děti. Ale na to, že je sám nemám, toho mám s dětmi docela dost za sebou," vyprávěl nám o svých zkušenostech. Jak zabaví svoje neteře, se dozvíte v našem videu, kde svěřil i to, jak tráví letošní léto a co dalšího pracovně chystá. ■