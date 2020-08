7 krásek, které předvedly své pozadí: Podívejte se, kdo v plavkách ukázal svůj zadeček

Který zadeček se vám líbí nejvíce? Foto: Super.cz/archiv N. Slovákové a Instagram A. Vyskočilové a V. Lálové

Léto je v plném proudu a fotky v plavkách jsou na sociálních sítích takřka povinností. Jen těžko by se hledala kráska, která ještě nezveřejnila snímek odhalující její figuru. Pozdravy v bikinách, a to ať už od moře, nebo z naší kotliny, se to na internetu jen hemží. V kurzu jsou stejně jako předešlé roky nejen snímky odhalující dokonalé křivky, ale také pozadí.