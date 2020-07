Vojta Kotek po nehodě na motorce: První slova z nemocnice

Vojta Kotek Michaela Feuereislová

Do českobudějovické nemocnice Kotka údajně převážel vrtulník, ale zranění by naštěstí neměla být vážná. Nehoda zkomplikovala herci život i po pracovní stránce.

"Já se to snažím řešit jako od té chvíle, co tady ležím. Protože mám ještě nějaký projekt, který mám začít točit. Rodina to neví, opravdu mi to teďka hodně zkomplikovalo život," řekl herec ve čtvrtek TN.cz.

Nehodu před rodinou ale dlouho neutajil. „Jela jsem tam hned, jak jsem se to dozvěděla,“ sdělila Blesku Vojtova maminka a potvrdila, že herec neutrpěl vážná zranění. ■