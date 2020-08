Útlý pas jí lze závidět: Dvojnásobná máma Míša Tomešová pro svou figuru nic nedělá, stačí jí děti

Míša Tomešová Super.cz

„Já jsem takhle zhubla asi s dětmi. Já jsem vždycky měla tuhle váhu, akorát jsem mezi tím měla ty dvě děti. Jsem ráda, že jsem na své váze. Normálně jím, necvičím a vypadám takhle,“ svěřila se Super.cz herečka na tiskové konferenci televize Prima, kam dorazila v oranžovém modelu, ve kterém předvedla svůj útlý pas.

Po koronavirové krizi se opět i spolu s manželem Romanem Tomešem vrátila do práce. Její muž natáčí seriál Slunečná, Míša pak bude hvězdou nového seriálu Sestřičky. Dovolenou tak během léta neplánují, užili si ji na jaře. „My jsme měli dovolenou od března až do teď a opravdu jsme si ji užili. My jsme to nebrali jako karanténu. Máme zahradu, takže jsme si užívali dovču a teď máme tu možnost pracovat a snad to tak i zůstane,“ prozradila Míša, která volný čas tráví se syny Kristiánem a Jonášem.

Dalšího potomka prý zatím neplánuje. „To je nejčastější otázka na světě. Teď to není v plánu, kluci nám dávají hodně zabrat. Jednomu je tři a půl a druhému dva. Jsou od sebe o rok a půl a není to úplně sranda. Navíc jsou dost divoký, takže nám stačí,“ dodala herečka. ■