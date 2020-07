Fanoušci se dočkali: Bibi z Ordinace se po několika měsících vrátí na obrazovky

Marika Šoposká Michaela Feuereislová

ČTĚTE TAKÉ: To je ale krásná novinka! Bibi z Ordinace se stane podruhé maminkou

V listopadu loňského roku pak přivedla herečka na svět svého druhého potomka. Vedle prvorozeného syna Benedikta jí už pár měsíců dělá radost malý Vincent. Marika, která si roli maminky naprosto užívá, nyní potěšila své fanoušky.

„Tak miláčci, chtěli jste to, máte to mít! A já se moc těšim! Fakt!“ svěřila se Marika a pochlubila se fotografií v lékařském mundúru. Po pauze se tak opět pustila do natáčení oblíbeného seriálu a brzy se znovu objeví na obrazovce. „Děkuju za všechny vaše zprávy, vážím si toho a dělá mi radost, že vám to dělá radost. Tak koukejte. Ale občas i čtěte, to je taky důležitý, ne abyste jen koukali na bednu,“ dodala představitelka oblíbené Bibi. ■