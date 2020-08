Hraje sestřičku, ale přiklání se k alternativní medicíně: Za bio a ezo matku se Míša Tomešová nepovažuje

Míša Tomešová Super.cz

„Seriál se bude jmenovat Sestřičky a je to takový navazující projekt na Modrý kód. Ještě nikdy jsem zdravotní sestřičku nehrála, je to poprvé a moc si to užívám,“ svěřila Míša.

Jak sama přiznala, lékařské prostředí dobrovolně nikdy nevyhledávala, ale bílých plášťů se nebojí. „Nemám paniku z doktorů. Naopak mám pocit, že vědí, co dělají. Ale nemocniční prostředí nevyhledávám. Snažím se sebe a děti vždy vyléčit homeopatiky nebo bylinami, ale nejsem nějaká bio a ezo, abyste si nemysleli,“ řekla se smíchem Tomešová.

Herečka také prozradila, jakým trikem přivádí k lékařům své malé syny Kristiána a Jonáše. „Když jdeme k doktorovi, tak vždycky rádi. Kluci jdou za úplatky kamkoliv,“ svěřila Míša. ■