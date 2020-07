Těhotná manželka Romana Vojtka pózuje v plavkách: Bříško už Petře pěkně roste

Petra Vojtková Foto: archiv P. Vojtkové

"Pokračujeme na tour de Morava, i když jsme se od Moravy oddělili a jsme na Vysočině," řekla svým fanouškům Petra a do záběru pak rychle naběhla její maminka. "To je taky Morava, zlato, to vůbec nenatáčej," opravila Petru.

Ta si z toho ale nic nedělala a dál si vychutnávala krásy přírody. Nejdříve s rodinou lenošili na zámku u hotelového bazénu, pak se přesunuli více do přírody.

"Ze zámeckého luxusu jsme dorazili do domečku na stromě. Nebudu lhát, je to změna. Velká. Chce to zpomalit, nadechnout se a nechat se nabíjet přírodou. A taky přestat ječet a ohánět se, když kolem letí hmyz, vymést všechny rohy, neusnout se zapálenou svíčkou a shodit podprdu. To je totiž nejvíc," dodala. ■