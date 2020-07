Lucie Vondráčková se přestěhovala do nového: Jak dům zařizuje, co jí ještě chybí a co naopak přebývá?

Lucka Vondráčková se postupně zabydluje v novém domě. Super.cz

Před pár měsíci se Lucie Vondráčková (40) se syny přestěhovala do domu se zahradou na rozhraní Libuše a Kamýku a je prý maximálně spojená. Lokaci zvolila kvůli synům, osmiletému Matyášovi a pětiletému Adamovi, protože to mají blízko do britské školy a školky. Ke spokojenosti už jí chybí jen trochu klidu. A pořádný bazén.

"Všichni jsme tam spokojení, je nám dobře. I když tam vždycky venku stojí paparazzi a hrozně dlouho tam čekají, až je mi jich líto v těch šílených vedrech. Takže jsem i jednomu fotografovi nabízela, jestli nechce přinést vodu," řekla Super.cz, že je vlastně pořád hlídaná.

Zpěvačka se v tom snaží aspoň z legrace najít nějaká pozitiva. "Člověk vlastně nepotřebuje alarm, protože ho tam má živý nonstop, a kdyby se něco stalo, hned se to dozví z médií. Ale stejně doufám, že je to za chvíli přestane bavit. Na světě je tolik zajímavějších věcí než jedna zpěvačka. Zatím jim tam budu asi nosit svačiny," krčila rameny.

Dům ještě není úplně zařízený k Lucčině spokojenosti. A ráda by i bazén. "Zatím máme jenom nějaký nafukovací, ale je v něm hrozná zima. To jsme ještě nedotáhli. Trošku závidím, když koukám na ty místní usedlíky, tak mají nádherné bazény, a nejradši bych k nim přeskočila přes plot," svěřila.

"Zabydlujeme se, ale už teď je nám dobře. Máme dvě kočky a tam, kde je kočka, tam už je domov. Adoptovala jsem dva kocourky, jsou to dvanáctiletí bratříčci, které už by si nikdo nevzal. Mám zkušenost, že zvířata z útulků jsou nesmírně vděčná a velmi loajální. Je to pak už úplně jiný vztah, protože už si něco zažila a vědí, co to je, být na tom bledě. Když jsou na tom pak dobře, jsou za to ráda," míní zpěvačka. ■