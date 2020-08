Žádné drastické diety nedrží, přesto má dokonalé tělo! Sexy Perkausová v plavkách nikdy neomrzí

Eva Perkausová Foto: archiv E. Perkausové

Je jasné, že zahalené fotky to rozhodně nebudou. Nyní se pochlubila první vlaštovkou. Fotilo se v Praze na Vltavě. "Jsem v šoku, že jsem fotila titulní stránku časopisu o zdravé stravě, cvičení a dietách, když žádné diety nedržím," řekla Super.cz se smíchem Eva.

"Stravu nedržím vůbec, jím, na co mám chuť. Po dovče, když mám dvě kila navíc, omezím pečivo a sladký a je to zpátky. Cvičím přiměřeně, dvakrát do týdne si jdu zaběhat," vysvětluje.

Den focení byl prý velmi náročný. "Ráno jsem měla ranní vysílání, pak jsem letěla na focení a pak zpět zase na večerní vysílání. Bylo to hodně náročné," dodala Perkausová. ■