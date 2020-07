Elton John oslavil 30 let bez drog a alkoholu: Byl bych mrtvý, kdybych nepožádal o pomoc, zavzpomínal zpěvák

Elton John Profimedia.cz

Elton John (73) sdílel na Instagramu fotografie přání, dortu s třicítkou a výroční mince od Anonymních alkoholiků. Je to 30 let, co se Elton nedotkl drog ani alkoholu. V popisku příspěvku pak poděkoval všem blízkým za podporu a gratulace a trochu si zavzpomínal.

ČTĚTE TAKÉ: Elton John zachránil život Eminemovi! Bez jeho pomoci by tu rapper dnes už možná nebyl

„Kdybych před 30 lety neudělal ten velký krok a nepožádal o pomoc, byl bych mrtvý. Všem, kteří mě na mé cestě inspirovali a podporovali, děkuji z celého srdce,“ napsal.

Elton byl vždy velmi sdílný o bitvě se závislostmi, kterou před lety málem prohrál. Období velmi dobře zachytil i loňský snímek Rocketman o zpěvákově životě.

„Život, který jsem vedl - žil jsem v obrovských domech, létal ke hvězdám, kupoval všechno, na co jsem si vzpomněl - nebyl to normální život,“ popsal v loňském rozhovoru pro Variety.

„Míval jsem záchvaty, našli mě na podlaze, uložili do postele a o hodinu a půl později jsem dělal to samé. Bylo to šílené. Ale přežil jsem. Přežil jsem mnoho věcí. Život je plný nástrah, i když jste střízliví. Teď už se s nimi dokážu vypořádat, protože nemusím nikam utíkat,“ dodal.

„Kokain jsem začal užívat v roce 1974. Líbilo se mi, jak mi po něm bylo. Nával euforie a sebevědomí, pocit, že konečně mohu být upřímný, konečně jsem se nestyděl a mohl s lidmi mluvit,“ svěřil se Daily Mailu loni v říjnu.

„Samozřejmě to byly stra*ky. Byl jsem plný energie, zvídavý, měl jsem smysl pro humor a byl jsem hladový po vědění. Nepotřeboval jsem drogy, abych mluvil s lidmi,“ doplnil s tím, že užíval takové množství drog, že se nad tím pozastavovali i jeho přátelé.

ČTĚTE TAKÉ: Před postelovou scénou s mužem svou matku raději varoval: Fešák z filmu o Eltonu Johnovi promluvil o intimnostech s kolegou

„Řekli byste, že mě to donutilo zbrzdit, ale obávám se, že dalších 16 let bylo plných nejrůznějších incidentů. Měl jsem problém. Neuvažoval jsem racionálně. Nedával jsem smysl, byl jsem nezodpovědný, posedlý sám sebou. Je to příšerná droga,“ varoval. ■