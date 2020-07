Potetovaný italský miliardář (52) roztančil svou o 27 let mladší partnerku: Takhle to těhulce sluší v bikinách

Gianluca Vacchi Profimedia.cz

Gianluca je úspěšný podnikatel, ale také DJ. Jeho blízký vztah k hudebním rytmům je protkán celým jeho instagramovým profilem. Miluje tanec a také velice rád předvádí své potetované a vypracované tělo v plavkách.

Není tedy divu, že ke své image potřebuje mít podobně založenou partnerku, a to mu Sharon splňuje. Společně totiž tančí v plaveckém úboru i během jejího těhotenství.

Tihle dva předvádějí jak sexy pohyby, tak si ze sebe umí udělat i srandu, jak dokazují na nejnovějším videu, kde už má modelka pěkně vypouklé bříško.

Nedávno se Gianluca v rozhovoru pro Hello! svěřil, že velký věkový rozdíl ho v jejich vztahu vůbec netrápí: „Nemám s tím problém, pokud to netrápí ji. I když už mám šedivý plnovous, chuť do života mám jako 15letý chlapec.“ ■