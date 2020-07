Tahle režisérka svlékla Lucii Vondráčkovou do provokativního klipu: Z pohoršených reakcí měla radost!

Tereza Hirsch režíruje Lucii Vondráčkovou v netypické poloze. Super.cz

S Lucií Vondráčkovou (40) se režisérka Tereza Hirsch poznala před třemi lety, když ji zpěvačka oslovila přes sociální sítě. Tehdy Lucka žila v Kanadě a Tereza v Americe. Sešly se ale v Praze, kde se dohodly i na spolupráci, díky které vznikl film Beyond Her Lens a také nejprovokativnější klip v kariéře Vondráčkové Milování.

"Po filmu a klipu plánujeme i další projekty. Ale padly jsme si do oka a nejsme jen spolupracovnice, ale i kamarádky," řekla nám Hirsch, která se přišla podívat i na křest Lucčina nejnovějšího počinu, videoklipu k písni Růže, který nerežírovala, je pod ním podepsána Libka Safr a je o poznání romantičtější než zmíněné Milování, které rozpoutalo i mezi Luciinými prudérnějšími fanoušky řadu rozporuplných reakcí.

"Mám pocit, že kdyby se vymyslel jakýkoli námět, tak vždycky někdo řekne, jestli má zrovna tohle Lucka zapotřebí. Mě hrozně bavilo to sledovat, protože jsem trošku rozruch vyvolat chtěla. Chtěla jsem vědět, co to vyvolá, když se Lucka Vondráčková, kterou lidi znají už třicet let, postaví do role, v jaké ji ještě neviděli, a jaké budou reakce. Bavilo nás to obě," svěřila.

Radost má i z úspěchu jejich společného filmu o válečné reportérce s Luckou v hlavní roli, který sbírá spoustu ocenění na mezinárodních festivalech a na jednom takovém se objeví i v září v Praze.

"Jedná se o Prague Independent Indie Festival a jsme nominovány v kategorii nejlepší režisérka a nejlepší herečka. Cenu bych přála hlavně Lucce, aby i doma ukázala, že je schopná uhrát takhle vážnou a pro ni netypickou roli," uzavřela. ■