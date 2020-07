V průběhu dětství ji kamarádka sexuálně zneužívala: Jessica Simpson popsala, co jí řekla, když se po letech setkaly

Jessica Simpson Profimedia.cz

Když Jessica Simpson (40) začátkem roku vydala svůj memoár Open Book , mnohé obsah šokoval. Asi největším šokem byla informace o sexuálním zneužívání v dětství . Jessica popsala, že zhruba od šesti do 12 let přespávala u kamarádky, která byla sama obětí zneužívání, a následně zneužívala Jessicu.

Nyní se Simpson v podcastu Katherine Schwarzenegger The Gift Of Forgiveness svěřila, jak to dopadlo, když dotyčnou po letech konfrontovala. Promluvit s ní se rozhodla zhruba před osmi lety, po rozvodu s Nickem Lacheym. „Držela jsem tehdy celibát a snažila se poznat samu sebe. Věděla jsem, že se nemohu posunout dál, dokud s ní o tom nepromluvím. Mlčela jsem až příliš dlouho,“ vysvětlila zpěvačka.

„Zašla jsem za ní a řekla jí, že si pamatuji, co se dělo, a že vím, že byla i ona zneužívaná. Zneužíval ji nějaký starší kluk. Byl stále v domě, nikdy se mě nedotkl, ale zneužíval ji. Ona pak chodila za mnou a dělala to samé mně. Bylo mi jí hrozně líto, a tak jsem dovolila, aby se to dělo,“ popsala své zážitky.

„Řekla jsem jí, že chápu, že to má sama těžké, a že by si asi měla s někým promluvit, aby to pochopila, odpustila si a uzdravila se. Chtěla jsem, aby věděla, že já jsem jí odpustila. A že i když se nevídáme a nejsme si blízké, vím, co se mezi námi dělo, a nebudu to zapírat.“

„Věděla jsem, že když k ní budu upřímná, ulevím svému svědomí. Dokonce jsem jí poslala svou knihu s nadějí, že jí pomůže při procesu hojení,“ doplnila.

Jessica si ze zážitků z dětství odnesla trauma. A protože se s ním nikdy nesnažila vypořádat, když k němu přibyly další problémy spojené se slávou a toxickými vztahy, hledala útěchu v drogách a alkoholu. Ze závislostí se začala léčit teprve před třemi lety. Pomohla jí rodina a terapie. Jessica má tři děti s manželem Ericem Johnsonem, nejmladší dceru porodila loni. ■