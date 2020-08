Bývalý moderátor Divošek poznal tu pravou: S touhle kočkou, která se ukázala v bikinách, už pracují na miminku

Petr Vojnar se pochlubil přítelkyní v bikinách. Super.cz

Jsou spolu rok a vypadá to, že konečně poznal tu pravou. Vztah s matkou jeho syna Sebastiana moderátorovi a herci Petru Vojnarovi nevyšel, ale s příelkyní Lenkou vidí budoucnost růžově a vztah bere tak vážně, že už ji přemluvil i k tomu, aby začali pracovat na miminku.

"Věřím, že jsem konečně našel partnerku do života. Svatba sice ještě v plánu není, ale rozhodli jsme se, že už je čas pracovat na dítěti, je mi čtyřiačtyřicet a nechci být úplně starý táta. Přemlouvám ji už déle, ale teď konečně kývla. Doufám, že se brzy zadaří a Sebík bude mít sestřičku," svěřil nám Petr.

O to, že by bývalý moderátor primáckých Divošek větší rodinu neuživil, starost nemá. "Mám jednu výhodu, že jsem myslel vždycky na zadní kolečka. Vydělávám si relativně dlouho, takže i finanční polštář pro rodinu do budoucna tam je, i kdybych náhodou, což doufám, že se nestane, přišel o všechno," ujistil nás.

Pokud jde o práci, momentálně se mj. připravuje na titulní roli v roli v představení Vinetůůů v Divadle Radka Brzobohatého, na kterou už nacvičuje svoje party v jazyce Apačů. V našem videu se můžete podívat, jak mu to jde. ■