Kvůli rodině se Nedvěd zbavil luxusního bytu v Miami s mnohamiliónovou ztrátou: Pořídíme si něco v Evropě

Staromládeneckého bytu na Floridě se vzdal kvůli rodině. Foto: EGGCZSK/Nikolelefant (3x)

„Kvůli koronaviru bych se nezbavoval bytu,“ svěřil se Nedvěd Super.cz a dále vše dovysvětlil: „S Nikčou jsme už dlouho přemýšleli, že je to dobrý nápad. Pracovně sice budu i nadále létat do Ameriky, ale spíš si tam něco pronajmeme. Létání s rodinou je mnohem náročnější.“

Jako svobodný mládenec si pobyt na Floridě maximálně užíval. Mezi jeho přáteli byly vyhlášené projížďky soukromým člunem až k pobřeží k ostrovu vyvolených Fisher Island či potápění v oceánu. Nyní bude mít ale Nedvěd jiný režim. „Cestování na tak velké vzdálenosti není nic pro nás. Než člověk otevře dveře od bytu Miami, je to minimálně šestnáct hodin. Pro mě a Nikču to není problém, ale pro malou a pejsky by to bylo náročné,“ říká.

Bez letního sídla už Nedvěd nechce zůstat. „Spíš si pořídíme něco tady v Evropě. Není to priorita, ale výhledově k tomu dojde. Řecko, Španělsko nebo Itálie jsou v hledáčku,“ prozradil nám plány Nedvěd.

Takhle o své dcerce mluvili pár týdnů před jejím příchodem na svět.

Podle informací médií prodal hokejový velikán luxusní apartmán v 39. poschodí exkluzivního kondominia za 56 miliónů, což je o třináct miliónů méně, než kolik za něj zaplatil. „Taková situace na trhu je a podle všech odhadů se to jen tak nezmění. Doba pro prodej nemovitosti není nejlepší. Spíš je vhodné něco kupovat. Já jsem se tak rozhodl a svého rozhodnutí nelituju,“ otevřeně promlouvá Petr Nedvěd, pro kterého je nyní důležitější rodinné štěstí než peníze. „Byly nemovitosti, které dopadly dobře, tohle byla ztráta.“ ■