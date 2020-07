Ve StarDance Jana Ondera nahradí jeho kamarád: Co na to tanečník říká?

Jan Onder a Marek Zelinka Foto: Instagram J. Ondera

Po odchodu šéfa zábavy a dramaturga Jana Potměšila, který měl mimo jiné pod palcem právě StarDance, se nové vedení rozhodlo, že osloví někdejšího krále parketu Marka Zelinku. Toho do soutěže dohodil právě Jan Onder. Co na svého následovníka říká?

„Akorát jsem se to dozvěděl. Je to hezká zpráva, s Markem se známe velmi dobře,“ řekl Super.cz Jan Onder, který to, kdo ho v soutěži nahradí, netušil. „S Markem jsem o tom nemluvil. Kvůli koronavirové krizi a tomu, že mají malé miminko, teď nějakou dobu nebyla možnost,“ uvedl.

„Marek je skvělý tanečník. Jako odborný poradce jsem ho do StarDance také oslovil. Jsem moc rád, že to bude on, a přeji mu to,“ nechal se slyšet choreograf a tanečník, který je nyní po letech spojených s taneční soutěží otevřený novým výzvám. „Těším se, co přijde nového. Teď se soustředím na své kurzy, které v nové sezóně plánuji rozjet, je to ho celkem dost,“ dodal závěrem Onder. ■