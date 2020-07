Podprsenku Lucie Vondráčková nenosí, jen tu od plavek: Na křtech svých klipů neměla žádnou

Lucie Vondráčková podprsenky nenosí. Super.cz

"Sedly jsme si, už mě má v oku. Já zase tak moc nikam nechodím, takže když už jdu, stavím se u Dominiky, ona mě hezky oblíkne, a pak se zase převlíknu do svých šortek," smála se, když jsme ještě doplnili, že v jejím outfitu obvykle nechybí také plavková podprsenka, kterou nosí místo té normální.

"Tak co kdyby se někde po cestě objevil bazén, takže by si tam mohl člověk rovnou skočit," tvrdila. My ovšem podotkli, že ze křtu by rovnou do bazénu skočit nemohla, protože pod hedvábné bílé šaty si nemohla vzít podprsenku žádnou, jak je vidět ze snímků. "Ale tu plavkovou mám samozřejmě v tašce," ujistila nás. ■