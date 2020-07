Michaela Kuklová je zasnoubená: Herečka se pochlubila prstýnkem a tím, jak žádost o ruku probíhala

Michaela Kuklová Michaela Feuereislová

„Včera jsem přiznala v rozhovoru pro rozhlas, že jsem zasnoubená, je to už docela dlouho, ale domluvili jsme se, že žádné do roka a do dne, prostě jak to vyplyne,“ prozradila představitelka princezny Jasněnky a rovnou se pochlubila krásným prstýnkem. K zasnoubení herečce okamžitě na sociální síti začali fanoušci gratulovat a Míša dokonce popsala, jak k žádosti o ruku proběhlo.

„Připomnělo mi to ale, jak mě Pepi požádal o ruku. Abych pochopila, že miluje mou duši, zvolil chvíli, kdy jsem byla ve starém vytahaném triku, rozcuchaná a nenamalovaná. Poklekl. Otevřel krabičku s prstýnkem a začal se vyznávat ze svých citů. Opěvoval mě. Nádherně. Mlčela jsem. A tak pokračoval. V duchu však přemýšlel, proč se jen usmívám a mlčím, že už ho dost bolí kolena,“ svěřila se herečka, která čeká na správnou dobu, kdy uspořádá veselku.

„Nevzdával se, i když se mu v obličeji mísily pocity nervozity, bolesti a nepochopení. Stále jsem mlčela. Zmlknul taky. Nastalo ticho, kdy jsme na sebe oba nechápavě koukali. Hlesla jsem: “A nechceš se mě na něco zeptat?” “A jó!“ popsala jejich romantickou chvilku šťastná herečka. ■