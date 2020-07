Známý český kuchař by do poroty MasterChefa nešel. Netuším, co bych tam dělal. Asi vtipkoval, směje se

Hugo Hromas Foto: Stream

Co vás láká na televizních pořadech?

Informace. Televize má obrovský potenciál vzdělávat, informovat, pomáhat lidem něco pochopit nebo se naučit. Vidět věci, které z nějakého důvodu jinak vidět a poznat nemůžeme. A opačný pól samozřejmě - úplně vypnout a smát se, až brečíte, nebo brečet jak želva u nějakýho dojáku.

Je podle vás možné prostřednictvím televizní obrazovky pozvednout gastronomii v českých domácnostech?

Mám za to, že se to děje. Televize má pořád u lidí velký kredit, myslím že třeba Zdeněk Pohlreich to tady parádně odpálil a jen se modlím, aby se před kamerou místo oblíbených celebrit objevovali další skvělí kuchaři, kteří umí mluvit a přesvědčit, a zároveň výborně rozumí problematice.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?

Chleba s rajčaty, kuře v hrnci...já nejsem moc vybíravej. Miluju třeba dršťky a vnitřnosti obecně.

Je něco, co naopak nevložíte do úst?

Zjistil jsem, že hmyz. Byl jsem v Institutu Cervantes na přednášce o mexické kuchyni. Mexiko je obrovská země s úžasně pestrou a barevnou kulinární tradicí. Dá se říct, že město od města a provincie od provincie se liší. Když došlo na mravence a cvrčky, vyměknul jsem.

Experimentují v jídle Češi rádi?

Nedá se říct, že by si v experimentování kdovíjak libovali. Prostě sází na osvědčenou kvalitu...nebo nekvalitu. Ale časy se mění, a rozhodně se tady děje spousta skvělých věcí, právě díky tomu, že se Češi, hlavně ti mladí, otvírají světu a svět jim.

Jaký máte názor na show typu MasterChef?

Viděl jsem jen nějaké zahraniční, kde byl velký fokus na gastronomii a techniku přípravy, a kladly se nároky na schopnosti a znalosti. Někdo mi říkal, že v Česku to trochu ustrnulo na takovém „Velkém bratrovi“ s vařečkou. Řeší se, kdo je sympaťák, kdo je kráva, a co na to její přítel.

Sledujete ji? Šel byste do poroty?

Netuším, co bych dělal v porotě (směje se). Asi vtipkoval. A nesleduji, nemám televizi, viděl jsem jen jeden díl, když mi několik lidí napsalo, že se tam vařilo na ohni. ■