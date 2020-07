Po roční pauze se opět dali dohromady: Teď hvězdný pár plánuje svatbu i dítě!

Vojta Drahokoupil a Kristýna Kubíčková Super.cz

"Už je to půl roku, co jsme spolu. Moc ven nechodím, ale tahle akce je hrozně pěkná. Když mi o ní Kristýnka řekla, tak nebyl důvod zůstat doma. A bydlíme navíc kousek, máme to asi pět minut," řekl Super.cz Vojta na otevření nového bistro konceptu na pražské Harfě.

Vojta přiznává, že volný čas tráví nejraději doma. "Máme zahrádku, pejska, grilujeme, máme vířivku, doma je mi nejlíp," usmívá se.

Vztah jim po comebacku klape skvěle. "Oba jsme něco poznali, něco prožili a posunuli se. Je to momentálně lepší, než to bylo," říká Kubíčková.

ČTĚTE TAKÉ: Kvůli pandemii koronaviru skončil bez prostředků. Bývalý účastník Tváře uvažoval o práci číšníka

"Je to sbírání životních zkušeností. Začali jsme spolu opravdu mladí, teď jsme ve věku, kdy se to láme, člověk si uvědomuje ty správné hodnoty, vztah hezky krystalizuje. Brzy chceme i dítě. I když já jsem staromódní, tak chci nejdřív svatbu, a potom dítě. Uvidíme, jak to půjde," naznačil Drahokoupil další posuny v jejich staronovém vztahu. ■