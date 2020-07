Člověk s ní ví, na čem je: Hvězda Tváře mluví narovinu, i když to bolí

Kateřina Marie Fialová na zkoušce muzikálu Cikáni jdou do nebe Michaela Feuereislová

Kateřina Marie Fialová na sebe výrazně upozornila v zatím posledním ročníku soutěže Tvoje tvář má známý hlas, v níž skončila na druhém místě. Televizní diváci ji znají také ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, třiadvacetiletá brunetka je ale především divadelní herečkou. Aktuálně ji čeká premiéra v Divadle Bez zábradlí v baladě Cikáni jdou do nebe, v níž hraje temperamentní Radu. Jsou si lecčíms podobné.

Výrazně jste na sebe upozornila v show Tvoje tvář má známý hlas. Zhodnotíte s odstupem, jaký přínos pro vás soutěž měla?

Jenom pozitivní. Po pracovní stránce si nemůžu stěžovat. Otevřely se nové, jiné dveře a teď do nich vstupuji a jsem velmi spokojena. Po osobní/vnitřní stránce můžu říct, že mě zocelila ve všech ohledech. Nervy, stres, časový pres, rychlé učení... jsem jistější.

Jste hlavně divadelní herečka. Ze seriálů jste si zahrála v Ordinaci, další televizní práce nepřišla, nebo vás neláká?

Přišla. Natočila jsem díl do seriálu Specialisté a teď točím nový seriál Hvězdy nad hlavou. Lákalo mě to a láká pořád a jsem ráda, že i tady se ta dvířka pootevřela.

Novinkou ve vašem repertoáru je balada Cikáni jdou do nebe v Divadle Bez zábradlí, kde si zahrajete temperamentní Radu. Nakolik je podobná vašemu naturelu?

Bohudík nebo bohužel jsme si v něčem velmi podobné - je temperamentní, svobodomyslná, má svou hodnotu, respekt. Rada je mystická, kouzelná, přitažlivá a v těchto ohledech se já něčemu přiučuji.

Je těžké si zvyknout na to, že člověka lidé poznávají a je tzv. celebritou?

Herci - jak kteří, ale většinou to tak je - jsou lidé, kteří jsou rádi pochváleni, viděni, poznáváni, na očích... Čili když mě někdo pozná a chce se vyfotit, tak se mi dušička zachvěje radostí. Zvyká se na to hezky a je to vždycky milé.

V několika rozhovorech jste přiznala, že mluvíte narovinu a říkáte, co si opravdu myslíte. Není to v hereckém světě, kde jsou velmi důležité známosti, trochu hendikep?

Já nevím. Možná ano a možná ne. Se mnou vždycky člověk ví, na čem je. Pravda se poslouchá těžko, někdy to i bolí, ale to nás posouvá dál. Lži, faleš, podlost, neupřímnost jsou jed lidstva.

Je něco, co vás na vaší profesi skutečně štve?

Mě na mojí profesi neštve absolutně nic. Každá práce má své pro i proti. S tím jsem do toho šla. Někdy je lepší den, někdy jsem ráda, že už je večer, ale moje je práce je mojí zábavou a já můžu být jen a jen vděčná, že mi to je umožňováno.

Muzikál Cikáni jdou do nebe bude mít v Divadle Bez zábradlí premiéry 7. 9. a 8. 9. Divadlo jej uvede také v rámci Letního hraní na Biskupském dvoře v Brně (4. 8.), na Zámku Slavkov (19. 8.), v zahradách galerie Gask v Kutné Hoře (20. 8.) a v Amfiteátru Mikulov (27. 8.). ■