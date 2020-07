Vztah s Megan Fox už známý rapper potvrdil i na Instagramu: Čekal jsem na tebe věčnost, vyznal herečce lásku

Megan Fox a Machine Gun Kelly Profimedia.cz

„Čekal jsem věčnost, abych tě znovu našel,“ napsal. Nový hvězdný pár se společnými snímky doposud nepochlubil. Rapper sdílel pouze fotografie z klipu k jeho písni Bloody Valentine, v němž si Megan zahrála.

Společně už vyrazili i na dovolenou do Portorika a poskytli dokonce společný rozhovor, v němž popsali, jak se seznámili a sblížili. Koncem loňského roku spolu Fox a Baker točili film Midnight in the Switchgrass. Právě během natáčení si Megan uvědomila, že je jí lépe bez manžela Briana Austina Greena.

ČTĚTE TAKÉ: První žádost o rozvod podala Megan Fox před lety: Trvala na ní, i když byl manžel po mozkové příhodě upoutaný na lůžko

S Greenem, s nímž má tři syny, se rozešla po 10 letech manželství. Nešlo ale zdaleka o první rozchod. Herečka v minulosti dokonce i podala žádost o rozvod, kterou později stáhla. ■