Monika Absolonová hubne do plavek! Za týden má dole 3 kila. Tohle je její drsný režim

Monika Absolonová Michaela Feuereislová

"Mám za sebou první týden přerušovaného půstu. Po dobu 8 hodin mohu jíst a dalších 16 hodin piju vodu, popřípadě kávu či čaj bez cukru i mléka. A celý týden bez alkoholu," prozradila tajemství úbytku své váhy Monika.

"Hýbu se 30-60 minut denně a váha mi po sedmi dnech ukázala mínus 3 kila. Pro někoho to není nic moc, pro mě to je velké vítězství. Rozhodla jsem se, že v tom budu pokračovat. Pro mě osobně je daleko horší, že nesmím jíst to a to, než nejíst večer. Snažím se jíst méně a zdravě, ale i čokoláda a zmrzlina byla," dodala Absolonová. ■